الأهلي يفك عقدة بيراميدز

قلب نادي الأهلي تأخره إلى فوز مثير على مضيفه بيراميدز (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم بيراميدز بهدف سجله مدافعه علي جبر في الدقيقة 53، ورد الأهلي الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من، السنغالي أليو بادجي وأليو ديانغ في الدقيقتين (77، و90) على الترتيب.

وتعرض لاعبا بيراميدز الثنائي أحمد أيمن منصور ورجب بكار للطرد عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وحقق الأهلي أول انتصار له على بيراميدز بعد أربع هزائم متتالية، والثالث عشر على التوالي في الموسم الحالي للدوري من دون أي هزائم أو تعادل، وبات يتربع على عرش الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 39 نقطة.

بينما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة، ويشغل المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات