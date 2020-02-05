مورينيو ينجو من كمين ساوثهامبتون

انتزع فريق توتنهام هوتسبير بطاقة العبور إلى دور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشق الأنفس، من ضيفه ساوثهامبتون (3-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

وتقدم توتنهام بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع جاك ستيفنس خطأ في مرماه مبكرا في الدقيقة 12، ورد الضيوف بهدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، الإيرلندي شين لونغ، وداني إنجز في الدقيقتين (34 و72) على الترتيب.

وأدرك البرازيلي لوكاس مورا هدف التعادل بحلول الدقيقة 72، ومن ثم اقتنص زميله المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 87 من ضربة جزاء.

وتأهل توتنهام بذلك تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو "السبيشل وان" إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

المصدر: وكالات