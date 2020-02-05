نتائج قرعة الكونفدرالية الإفريقية

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جرى سحب قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية" اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة.

وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:

- زناكو (زامبيا) - بيراميدز (مصر)

- النصر (ليبيا) - حسنية أكادير (المغرب)

- المصري البورسعيدي (مصر) - نهضة بركان (المغرب)

- إنييمبا (نيجيريا) - حوريا (غينيا).

المصدر: "@CAF_Online"