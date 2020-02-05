نتائج قرعة الكونفدرالية الإفريقية
جرى سحب قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية" اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة.
وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:
- زناكو (زامبيا) - بيراميدز (مصر)
🇿🇲 Zanaco FC 🆚 Pyramids FC 🇪🇬#TotalCAFCCpic.twitter.com/QHqF8zT2l4— CAF (@CAF_Online) February 5, 2020
- النصر (ليبيا) - حسنية أكادير (المغرب)
🇱🇾 Al Nasr 🆚 Hassania Agadir 🇲🇦#TotalCAFCCpic.twitter.com/UCJhXKktMW— CAF (@CAF_Online) February 5, 2020
- المصري البورسعيدي (مصر) - نهضة بركان (المغرب)
🇪🇬 Al Masry 🆚 RS Berkane 🇲🇦#TotalCAFCCpic.twitter.com/UkVmEbC4tc— CAF (@CAF_Online) February 5, 2020
- إنييمبا (نيجيريا) - حوريا (غينيا).
🇳🇬 Enyimba FC 🆚 Horoya AC 🇬🇳#TotalCAFCCpic.twitter.com/Etfy66uPxR— CAF (@CAF_Online) February 5, 2020
Your official #TotalCAFCC bracket! 🏆— CAF (@CAF_Online) February 5, 2020
Who'll reach the final? pic.twitter.com/rKXBu3AIwD
المصدر: "@CAF_Online"