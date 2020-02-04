نيمار يتعرض لنكسة عشية عيد ميلاده

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس الاثنين، أن مهاجمه البرازيلي نيمار، يعاني من إصابة ستبعده عن مباراة الفريق أمام نانت المقررة اليوم، ضمن المرحلة الـ23 من الدوري المحلي.

وقال الفريق الباريسي في بيان له، إن الفحوصات التي أجريت لنيمار، أكدت وجود إصابة على مستوى الأضلاع، دون تحديد المدة التي سيغيب فيها.

والشيء الوحيد المؤكد أن نيمار الذي احتفل مبكرا بعيد ميلاده الثامن والعشرين الأحد الماضي في ناد ليلي في باريس (مولود في 5 فبراير)، سيغيب عن التشكيلة التي ستتوجه إلى ملعب "بوجوار" لملاقاة نانت اليوم الثلاثاء.

القائمة الكاملة التي ستواجه غدا نادي @FCNantes! ✈️ pic.twitter.com/Ekudu99Uu5 — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 3, 2020

وخلت التشكيلة أيضا من أسماء كل من البرازيليين ماركينيوس، وتياغو سيلفا، والإسبانيين خوان بيرنات، وأندر هيريرا، فيما عاد إليها الكاميروني جان إيريك موتينغ بعد تعافيه من الإصابة.

وكان نيمار قد تلقى ضربة قبيل انتهاء الشوط الأول من المباراة ضد مونبلييه (5-0) السبت الماضي، في المرحلة الـ22 من الدوري الفرنسي.

المصدر: وكالات