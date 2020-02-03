ترامب يتوّج ببطولة ألمانيا للماسترز (فيديو)

توّج لاعب البلياردو "السنوكر" الإنجليزي جود ترامب بلقب بطل دورة ألمانيا للأساتذة "German Masters"، على حساب الأسترالي نيل روبرتسون إثر فوزه عليه في النهائي بنتيجة (9-6).

وحقق الإنجليزي البالغ من العمر 30 عاما، بذلك لقبه الرابع في الموسم الحالي، بعد فوزه ببطولة العالم "International Championship"، وبطولة العالم المفتوحة "World Open"، وبطولة إيرلندا الشمالية المفتوحة "Northern Ireland Open".

وحصل جود ترامب إضافة إلى لقب هذه البطولة على جائزة مالية قدرها 80 ألف جنيه إسترليني، بينما اكتفى روبرتسون بمبلغ 35 ألف جنيه إسترليني.

وتوج النجم الإنجليزي بـ 15 لقبا ضمن سلسلة البطولات المصنفة عالميا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، ويحتل المركز الثامن في قائمة أكثر اللاعبين حصولا على الألقاب في تاريخ السنوكر، خلف كل من روبرتسون نفسه والإنجليزي مارك سيلبي (17 لقبا لكل منهما)، الويلزي مارك ويليامز (22 لقبا)، الإنجليزي ستيف ديفيس (28 لقبا)، الإسكتلندي جون هيغينز (30 لقبا)، ويتربع على عرش الصدارة كل من الإنجليزي روني أوسوليفان والإسكتلندي ستيفن هندري برصد 36 لقبا لكل منهما.

يذكر أن الجائزة الكبرى لبطولة العالم "World Grand Prix" ستقام في الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري، بمشاركة أفضل 32 لاعبا خلال الموسم 2019-2020.

المصدر: "sportbox.ru"