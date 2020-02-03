شاهد.. لاعب يركل مشجعا على رأسه

تسبب شجار جماعي في توقف مباراة ضمن دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم، بين فريقي "فيغورينسي" وضيفه "أفاي"، لمدة 21 دقيقة.

واستفز لاعب خط وسط فريق "أفي" برونو سيلفا عند استبداله جماهير الفريق المضيف في المدرجات بحركة أشار فيها إلى تقدم فريقه بهدفين من دون رد، لتندلع أعمال شغب في المدرجات، ويتدخل على إثرها رجال حفظ الأمن.

واقتحم مشجع أرضية الملعب وتوجه إلى مقاعد الاحتياط للفريق الضيف، ليقوم أحد لاعبي الخصم بإسقاطه على الأرض، قبل أن يأتي زميله سيلفا مرة أخرى ويركل المشجع على رأسه.

WHAT ON EARTH! A Figueirense fan rushed to the Avai bench near the end of the game.



While a substitute player tackled him to the ground, Bruno Silva comes out of nowhere and kicks the fan in the head! 😱 pic.twitter.com/XRCACGAwfR — Nitwik Football (@NitwikFootball) February 3, 2020

وتوقفت المباراة لمدة 21 دقيقة بسبب أعمل الشغب وانتهت بفوز فريق "أفاي" بهدفين من دون رد.

المصدر: وكالات