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شاهد.. لاعب يركل مشجعا على رأسه

الرياضة

شاهد.. لاعب يركل مشجعا على رأسه
AFP NELSON ALMEIDA
صورة من الأرشيف
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تسبب شجار جماعي في توقف مباراة ضمن دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم، بين فريقي "فيغورينسي" وضيفه "أفاي"، لمدة 21 دقيقة.

واستفز لاعب خط وسط فريق "أفي" برونو سيلفا عند استبداله جماهير الفريق المضيف في المدرجات بحركة أشار فيها إلى تقدم فريقه بهدفين من دون رد، لتندلع أعمال شغب في المدرجات، ويتدخل على إثرها رجال حفظ الأمن.

واقتحم مشجع أرضية الملعب وتوجه إلى مقاعد الاحتياط للفريق الضيف، ليقوم أحد لاعبي الخصم بإسقاطه على الأرض، قبل أن يأتي زميله سيلفا مرة أخرى ويركل المشجع على رأسه.

وتوقفت المباراة لمدة 21 دقيقة بسبب أعمل الشغب وانتهت بفوز فريق "أفاي" بهدفين من دون رد.

المصدر: وكالات 

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