المغربي زياش يشعل الصراع بين كبار أوروبا

أصبح الدولي المغربي حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندي، موضوعا للصراع بين العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة الطامعة في الفوز بتوقيعه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، وضع أهدافا واضحة للميركاتو الصيفي وهي التعاقد مع زياش وبينجامين تشيلويل ظهير ليستر سيتي.

Chelsea jump ahead in the race to sign Hakim Ziyechhttps://t.co/qK7KoA42Pu — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 30, 2020

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن زياش عندما جدد عقده مع أياكس هذا الموسم، أزال بند الشرط الجزائي المقدر بـ25 مليون إسترليني، كما قدرت قيمته السوقية حاليا بـ42.5 مليون إسترليني.

وكشفت الصحيفة أن تشيلسي سيخوض صراعا لحسم صفقة زياش مع العديد من الأندية الكبيرة أهمها مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان الفرنسي اللذان يرغبان بالتعاقد مع النجم المغربي.

المصدر: وكالات