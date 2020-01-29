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الروسية بافليوتشينكوفا تودع أستراليا المفتوحة من الدور ربع النهائي (فيديو)

الرياضة

الروسية بافليوتشينكوفا تودع أستراليا المفتوحة من الدور ربع النهائي (فيديو)
Reuters
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ودعت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، بخسارتها اليوم الأربعاء في الدور ربع النهائي أمام الإسبانية غاربين موغوروزا بمجموعتين دون رد.

واستطاعت موغوروزا البالغة 26 عاما حسم اللقاء بمصلحتها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 و6-3، خلال ساعة واحدة و33 دقيقة.

وهذه المرة الثالثة التي تقف طموحات بافليوتشينكوفا (28 عاما) عند حدود الدور ربع النهائي للبطولة الأسترالية بعد عامي 2017 و2019.

ورفعت موغوروزا، التي تأهلت للمرة الأولى لنصف نهائي أستراليا المفتوحة، رصيدها إلى خمسة انتصارات على بافليوتشينكوفا، مقابل هزيمة واحدة.

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وستواجه موغوروزا في الدور قبل النهائي، الرومانية سيمونا هاليب الفائزة بدورها على الإيستونية أنيت كونتافيت بسهولة 6-1 و6-1، خلال 53 دقيقة.

المصدر: rsport.ria.ru

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