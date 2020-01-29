مطالبة بإعادة مولر إلى منتخب "المانشافت"

حث مسؤولو بايرن ميونيخ مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم يواكيم لوف لإعادة استدعاء المهاجم توماس مولر إلى تشكيلة "ناسيونال مانشافت" التي تستعد للمشاركة في كأس أوروبا 2020 الصيف المقبل.

ووقعت ألمانيا في مجموعة نارية ضمن كأس أوروبا تضم فرنسا بطلة العالم، والبرتغال حاملة اللقب.

وظهرت دعوات لإعادة ضم مولر لمواجهتي إيطاليا وإسبانيا في مارس وديا، نظرا لتألق ابن الثلاثين عاما راهنا.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس رومينيغه: "من حيث المبدأ لا أريد توجيه أية نصيحة للوف، أقول دوما أن أي لاعب يقدم مستويات جيدة، وآمل أن يستمر توماس على هذا النحو، ربما هناك فرصة لإعادة التفكير".

بدوره، كان رئيس بايرن هربرت هاينر أكثر صراحة: "كل فريق بحاجة لتوماس مولر، ولا يهم إذا كان في ميونيخ أو في كأس أوروبا".

وأشارت استطلاعات رأي في صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار وموقع "سبورت 1" إلى أن 70 % من المشجعين يؤيدون عودة مولر إلى المنتخب الوطني في كأس أوروبا 2020.

Bayern de Múnich decidirá en los próximos días si prolonga o no la permanencia en su nómina de varias de sus figuras: Thomas Müller, Manuel Neuer o Jérôme Boateng.https://t.co/Dz6vgYdm0Z — Radio HRN (@radiohrn) January 28, 2020

وساهم مولر في صناعة 12 هدفا هذا الموسم في الدوري، وهو الرقم الأعلى في الدرجة الأولى، كما سجل أربعة أهداف في آخر سبع مباريات لبايرن.

ويتألق مولر بعد حلول المدرب هانزي فليك بدلا من الكرواتي نيكو كوفاتش في نوفمبر الماضي.

وكان مدرب "المانشافت" فجر مفاجأة في مارس الماضي عندما أعلن استبعاد مولر مع زميليه المتوجين بلقب مونديال 2014 ماتس هوملز وجيروم بواتينغ.

وحاول لوف إعادة بناء المنتخب الذي تلقى صفعة موجعة في مونديال روسيا 2018 حيث خرج من دور المجموعات، وانتقد مولر آنذاك لوف قائلا أن الطريقة التي أبلغ فيها بالقرار "لا يوجد فيها أي تقدير" بعد 100 مباراة دولية سجل فيها 38 هدفا.

وبصرف النظر عن كأس أوروبا، سيخوض مولر بطولة كبرى، بعد تسميته ضمن التشكيلة التمهيدية لألمانيا التي ستخوض أولمبياد طوكيو 2020.

المصدر: " أ ف ب"