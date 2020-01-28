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مانشستر سيتي يجدد عقد فيرناندينيو

الرياضة

مانشستر سيتي يجدد عقد فيرناندينيو
ManCity/twitter
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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه البرازيلي فيرناندينيو لمدة عام إضافي.

وحسب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، فإن فيرناندينيو جدد عقده الحالي مع النادي، لمدة موسم إضافي، لينتهي في صيف 2021.

وقال فرناندينيو، في تصريحات للموقع الرسمي: "عازم على مواصلة النجاح مع مانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة. لقد استمتعت بكل ثانية من وقتي مع السيتي، لم أكن أتوقع هذه العلاقة الرائعة مع النادي والمشجعين، لكن ذلك حدث، وأنا ممتن لكل يوم هنا".

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وأضاف: "جماهيرنا رائعة، أنا سعيد جدا بالاستمرار في اللعب معهم لعام آخر، أشعر بحبهم وشغفهم، ويساعدني ذلك في الحفاظ على قيادتي للفريق".

واختتم قائلا: "أركز الآن على استمرار نجاحي مع الفريق، وأريد أن يستمر ذلك لأطول فترة ممكنة مع توجيهات غوارديولا".

المصدر: وكالات

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