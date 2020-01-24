فريق مغمور يطيح بأتلتيكو مدريد من كأس ملك إسبانيا (فيديو)

فجر فريق كولتورال ديبورتيفا، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، مفاجأة مدوية في مسابقة كأس ملك إسبانيا، بعد إقصائه أتلتيكو مدريد من الدور الـ32، بفوزه عليه 2-1، أمس الخميس.

وبادر الأرجنتيني آنخل كوريا، لافتتاح باب التسجيل لأتلتيكو مدريد، في الدقيقة 62، لكن كولتورال رد بهدفين،

سجلهما جولين كاستانيدا، في الدقيقة 87، وسيرجيو بينيتو، في الدقيقة 108 من الشوط الإضافي الثاني.

وحجز كولتورال بذلك، بطاقة العبور إلى دور الـ16 لمسابقة كأس ملك إسبانيا، في أولى مفاجآت البطولة هذا الموسم.

المصدر: RT