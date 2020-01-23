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ليفربول لمواصلة سلسلة "اللاهزائم".. التشكيلة الأساسية

الرياضة

ليفربول لمواصلة سلسلة
Globallookpress
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كشف مدربا ليفربول ومضيفه وولفرهامبتون، عن التشكيلة الأساسية لفريقيهما لخوض المباراة بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق وولفرهامبتون، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه "الريدز" التي تبدأ في الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش:

بينما اختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لهذه المباراة:

 

المصدر: RT

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