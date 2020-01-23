شاهد.. الوحدات يكافئ جماهيره الوفية

حقق فريق الوحدات فوزا مستحقا على نادي الأرثوذكسي (85-58) في ثالث مباريات الفريقين ضمن سلسلة الدور النهائي لدوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة، في الأردن، وسط حضور جماهيري كبير.

وساندت جماهير الوحدات فريقها بقوة طوال المباراة التي جرت في صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، أمس الأربعاء، وكافأ الوحدات جماهيره بفوز مستحق بفارق كبير وصل إلى 27 نقطة.

وتقدم الوحدات على الأرثوذكسي بانتصارين مقابل واحد، ويحتاج إلى انتصارين آخرين من أصل 7 مباريات للفوز باللقب.

وسيتجدد اللقاء بين الفريقين يوم الجمعة المقبل، في رابع مباريات الدور النهائي.

المصدر: وكالات