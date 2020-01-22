ريال مدريد يفوز بـ"نيران صديقة"

نجا ريال مدريد من كمين مضيفه أونيونيستا سالامنكا فريق دوري الدرجة الثانية "B" بفوزه عليه (3-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء ضمن الدور الـ32 من كأس إسبانيا لكرة القدم.

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نجا فريق ريال مدريد من كمين مضيفه أونيونيستا سالامنكا فريق دوري الدرجة الثانية "B" بفوزه عليه (2-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

افتتح الجناح الويلزي غاريث بيل التسجيل للفريق الملكي مبكرا في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول. ورد أصحاب الأرض بهدف التعادل سجل اللاعب ألفارو روميرو في الدقيقة 57.

وتقدم ريال مدريد بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجل خوان جونجورا مدافع فريق أونيونيستا سالامنكا هدف الفوز في الدقيقة 62 خطأ في مرماه. ومن ثم سجل المهاجم إبراهيم دياز هدف الأمان الثالث للفريق الملكي عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

المصدر: وكالات