ما سر إقبال بعض لاعبي كرة القدم على استعراض عضلاتهم؟

انتشرت خلال السنوات الماضية وبالتزامن مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، ظاهرة جديدة بين لاعبي كرة القدم، تتمثل في تباهي اللاعبين بزيادة كتلتهم العضلية، واستعراض لياقتهم البدنية.

ونعرض هنا صورا لنجوم اشتهروا باستعراض عضلاتهم عبر حسابتهم الشخصية في مواقع التواصل، ونجوم آخرين دأبوا على خلع قمصانهم خلال احتفالهم بتسجيل الأهداف، أو بعد نهاية المباريات، لإبراز تقطيعات جسمهم.

برأيكم، من هو اللاعب صاحب الجسم الأقوى والأفضل بين النجوم الستة المعروضة صورهم؟

المصدر: RT