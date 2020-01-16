أليسون بيكر يجهش بالبكاء لحظة معمودية زميله فيرمينو (فيديو وصور)

أجهش أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي بالبكاء لحظة معمودية زميله في "الريدز" والمنتخب البرازيلي روبيرتو فيرمينو، التي جرت في حوض للسباحة أول أمس الثلاثاء.

ونشر فيرمينو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" فيديو للحظة معموديته التي شاركه في مراسمها زوجته لاريسا وزميله بيكر وأحد القساوسة.

كما نشر بيكر عبر حسابه في "إنستغرام" صورا لمراسم المعمودية التي يظهر فيها حضور الكثير من المدعوين.

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المصدر: إنستغرام