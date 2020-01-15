ميسي يفتقد رونالدو! (فيديو)

تحدث النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة، خلال مقابلة مع شبكة "DAZN" الإيطالية عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الإيطالي حاليا.

وعند سؤال ميسي عن المنافسة مع رونالدو والفترة التي تواجد فيها النجم البرتغالي مع الريال، قال الساحر الأرجنتيني: "منافستي مع كريستيانو استمرت لسنوات عديدة وليس من السهل الحفاظ على تلك المستويات لسنوات عديدة، بالإضافة إلى ذلك، كنا في فرق كبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة وهم أفضل ناديين في العالم".

وتابع: "مبارياتي ضد كريستيانو كانت خاصة دائما، وستبقى في أذهان الناس إلى الأبد، لقد كانت منافسة رياضية جميلة للغاية استمتعت بها شخصيا، كما استمتع الناس بها، سواء كان ذلك في مدريد أو برشلونة أو بشكل عام، كل من يحب كرة القدم".

وأضاف: "في وجود كريستيانو، المواجهات ضد ريال مدريد كانت أقوى وأكثر تميزا.. لكن ذلك الآن أصبح من الماضي".

#Messi : “Los partidos contra el Madrid son especiales, pero con Cristiano lo eran aún más”



🗣️ "Fue muy lindo el duelo deportivo vivido en lo personal, la gente también lo disfrutó, ya sea Madrid, del Barça o en general, a todo el que le guste el fútbol”https://t.co/D9d4ZzlWIhpic.twitter.com/OG5jbMziMa — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 15, 2020

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وبعد منافسة شرسة بين ميسي ورونالدو استمرت 9 مواسم في إسبانيا، رحل الأخير في صيف 2018 عن ريال مدريد، لصفوف يوفنتوس.

وشهدت فترة تواجد رونالدو في ريال مدريد منافسة شرسة للغاية بينه وبين ميسي على الجوائز الفردية جميعها.

المصدر: وكالات