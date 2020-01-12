الأردن.. الأرثوذكسي يضرب موعدا مع الوحدات في سلسلة نهائي السلة (فيديو)

بلغ فريق الأرثوذكسي الدور النهائي لدوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة، في الأردن، على حساب الأهلي إثر فوزه عليه في المباراة الخامسة الحاسمة، في الدور الثالث (نصف نهائي).

وتغلب الأرثوذكسي بصعوبة على الأهلي، حامل اللقب، بفارق نقطة واحدة، بواقع (70-69) نقطة.

وجاءت المباراة بعدما أن تقاسم الفريقان الفوز في المباريات الأربع الماضية.

وضرب الأرثوذكسي موعدا في سلسلة النهائي مع الوحدات، بينما سيكتفي الأهلي بالمنافسة على المركز الثالث ضد نادي الجبيهة.

المصدر: وكالات