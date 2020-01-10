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كأس المحترفين.. صربيا تتغلب على كندا وتضرب موعدا مع روسيا في نصف النهائي

الرياضة

كأس المحترفين.. صربيا تتغلب على كندا وتضرب موعدا مع روسيا في نصف النهائي
AFP
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قلب نوفاك دجوكوفيتش، تأخره بمجموعة إلى فوز على دينيس شابوفالوف 4-6، و6-1، و7-6، ليقود صربيا إلى الفوز على كندا، اليوم الجمعة، وبلوغ نصف نهائي كأس رابطة المحترفين للتنس.

وعانى دجوكوفيتش، المصنف ثانيا عالميا، من الرطوبة في مدينة سيدني الأسترالية التي تستضيف منافسات البطولة، وخسر مجموعته الأولى في البطولة، قبل التفوق على اللاعب الكندي شابوفالوف البالغ 20 عاما.

وقال دجوكوفيتش عقب المباراة: "هذه أقرب مباراة تواجهت فيها مع دينيس. كانت متقاربة جدا لدرجة كادت تنتهي بشكل معاكس تماما".

وخلافا لدجوكوفيتش، حقق زميله، دوشان لايوفيتش، فوزا سهلا على فيليكس أوجيه الياسيم 6-4 و6-2.

وفي مباراة الزوجي، تغلب الصربيان فيكتور ترويتسكي، ونيكولا تشاتشيتش، على الكنديين بيتر بولانسكي، وعادل شمس الدين 6-3 و6-2.

وتلتقي صربيا، في نصف النهائي، روسيا مع نجميها دانييل مدفيديف، وكارن خاتشانوف، اللذين لم يهزما بعد.

المصدر: وكالات

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