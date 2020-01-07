وفاة لاعب منتخب السعودية العويران
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توفي نجم المنتخب السعودي لكرة القدم السابق، خميس العويران، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 46 عاما، بعد صراع مع المرض.
وخضع العويران، لعملية جراحية دقيقة خلال الفترة الماضية، بعد تعرضه لوعكة صحية.
وكشفت الفحوصات الطبية حينها معاناته من ورم، يستلزم التدخل الجراحي لاستئصاله.
📄 مجلس الإدارة ينعي خميس العويران#خميس_العويران_في_ذمة_الله#الهلالpic.twitter.com/r78tbYSPdV— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 7, 2020
وشارك العويران مع المنتخب السعودي في الفترة ما بين 1994 وحتى 2004، كما دافع عن ألوان نادي الهلال خلال الفترة ما بين 1997 إلى 2001، ونادي الاتحاد ما بين 2001 وحتى 2007، واعتزل اللعب بعد انتهاء عقده.
المصدر: وكالات