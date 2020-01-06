أرتيتا يطالب بضم زياش إلى أرسنال

أوردت تقارير إعلامية بريطانية، أن الإدارة الفنية لنادي أرسنال بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، تخطط لتعزيز صفوف "الغانرز" بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا لما نقلته صحيفة "إكسبريس" عن موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن مدرب أرسنال وضع المغربي حكيم زياش، صانع ألعاب نادي أياكس أمستردام الهولندي، على رأس قائمة المطلوبين لتدعيم صفوف فريقه خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأوضحت "إكسبريس"، أن أرتيتا طلب من إدارة ناديه، عرض مبلغ 50 مليون يورو على نظيرتها في أياكس أمستردام، مقابل الاستفادة من خدمات الدولي المغربي، لاسيما أن الجار والغريم توتنهام يرغب بدوره في الظفر بخدمات اللاعب البالغ 26 عاما.

وأشارت تقارير إعلامية أخرى، إلى أن زياش منفتح على فكرة الانتقال إلى فريق جديد، لاسيما بعد خروج أياكس المبكر هذا الموسم، من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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ويحتل أرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتخلف بفارق تسع نقاط عن تشيلي صاحب آخر المراكز (الرابع) المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أورويا في الموسم المقبل.

المصدر: وكالات