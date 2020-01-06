"دون بالون": برشلونة يخطط لضم نجم عربي في الميركاتو الشتوي

كشف موقع "دون بالون" الإسباني، عن وجود نية لدى إدارة نادي برشلونة، لضم مدافع فريق ريال بيتيس الإسباني ومنتخب الجزائر عيسى ماندي.

وبحسب الموقع، فإن ماندي، بات من أكثر الأسماء المفضلة لإدارة برشلونة، لخلافة المدافع صامويل أومتيتي المرتقب رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث تتحدث أخبار موازية، أن الفرنسي قد يرحل إلى أرسنال الإنجليزي في أي لحظة، وأن مجلس إدارة "البلاوغرانا" لن يعارض خروجه في ظل معاناته من مشكلة على مستوى الركبة.

وبما أن مدافع "البارسا" الآخر كلار توديبو، مرشح بدوره للرحيل في الميركاتو الشتوي أو الصيفي كأقصى تقدير، فإن الفريق الكتالوني بدأ في البحث عن مدافع مناسب لمنافسة جيرارد بيكيه، ولونغلي، على مركز أساسي في خط الدفاع، ويأتي ماندي في مقدمة المرشحين.

وأشار "دون بالون"، إلى أن العلاقة الجيدة التي تربط بين إدارتي برشلونة وريال بيتيس، قد تسهل المفاوضات في حال رغب الأول في ضم الدولي الجزائري البالغ 28 عاما.

يذكر أن ماندي، الذي تقدر قيمته التسويقية بنحو 30 مليون يورو، يعد من أبرز العناصر في التشكيلة الأساسية لريال بيتيس، صاحب المركز الـ13 في الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات