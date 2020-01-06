ضربة قوية لفالنسيا قبيل مواجهة ريال مدريد في كأس السوبر

أعلن نادي فالنسيا، أن مهاجمه رودريغو مورينو، تعرض للإصابة خلال مباراة إيبار في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، ما يرجح غيابه عن مواجهة ريال مدريد، في كأس السوبر المحلي.

ولم يفصح النادي عن فترة الغياب المتوقعة لمهاجمه الدولي الإسباني، حيث اكتفى بنشر تقرير طبي أكد من خلاله إصابة لاعبه بالتواء في الركبة اليمنى، لكن صحيفة "ماركا"، توقعت أن يستمر غياب مورينو لحوالي 15 يوما، وهو ما يعني غيابه عن مباراة ريال مدريد المرتقبة.

MEDICAL REPORT | Rodrigo Moreno https://t.co/v4o7Tu9KUa — Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) January 5, 2020

وفاز فالنسيا (1-0) في ملعبه "ميستايا" على إيبار، السبت الماضي، قبيل مواجهة ريال مدريد، بعد غد الأربعاء، في مدينة جدة السعودية، في الدور نصف النهائي الأول لكأس السوبر الإسباني، بينما ستجمع المباراة الثانية يوم الخميس، بين برشلونة، بطل الدوري الإسباني، وأتلتيكو مدريد.

يذكر أن مورينو، شارك في 22 مباراة مع "الخفافيش" هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى، ويعد أحد أبرز لاعبي فالنسيا في الأعوام الأخيرة.

المصدر: وكالات