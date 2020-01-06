إنجازات صلاح وماني ومحرز في 2019.. فمن الأجدر بجائزة أفضل لاعب إفريقي؟

تتجه الأنظار غدا الثلاثاء، إلى مدينة الغردقة المصرية، التي تستضيف حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي سيتم خلاله الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي للعام 2019.

ويتنافس الثلاثي، المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وزميله السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على الفوز بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2019.

ونستعرض في هذا الرصد المختصر، أبرز إنجازات وألقاب اللاعبين الثلاثة في العام 2019:

صلاح

- دوري أبطال أوروبا

- كأس العالم للأندية

- السوبر الأوروبي

- هداف الدوري الإنجليزي

- المركز الخامس في سباق الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم.

ماني

- دوري أبطال أوروبا

- كأس العالم للأندية

- السوبر الأوروبي

- هداف الدوري الإنجليزي

- وصيف أمم إفريقيا مع منتخب السنغال

- المرتبة الرابعة في سباق الكرة الذهبية

محرز

- الدوري الإنجليزي

- كأس الاتحاد الإنجليزي

- كأس الرابطة الإنجليزية

- بطولة الدرع الخيرية الإنجليزية

- كأس أمم إفريقيا مع الجزائر

- المركز العاشر في سباق الكرة الذهبية

المصدر: Transfer Market