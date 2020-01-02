استقالة دوداميل من تدريب منتخب فنزويلا

قدم مدرب منتخب فنزويلا لكرة القدم رافاييل دوداميل استقالته من منصبه بعد أربع سنوات على تعيينه، وذلك قبل ثلاثة أشهر من بدء تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وسيعلن الحارس لسابق استقالته رسميا الخميس في رسالة مفتوحة يشرح فيها أسبابها، وبحسب الصحف البرازيلية، سينتقل دوداميل لتدريب نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي الباحث عن بديل لمدربه السابق فاغنر مانشيني.

✍️ Y por las razones que fuese, Rafael Dudamel asumiría el desafío de dirigir al Atlético Mineiro.



Primer DT venezolano en Brasil. Corte defensivo y velocidad para un fútbol que predomina por el juego ofensivo.



Oportunidad única para un DT venezolano en el exterior. 🇻🇪



Éxitos. pic.twitter.com/b22OcW3PhF — Fabrizio Cuzzola 🤐 (@FabriCuzzo22) January 2, 2020

واستلم دوداميل البالغ 46 عاما مهامه في الأول من أبريل 2016، وتحت إشرافه تطور منتخب فنزويلا الذي يبقى حتى الآن المنتخب الوحيد من أمريكا الجنوبية الذي لم يشارك في كأس العالم، فبلغ ربع نهائي كوبا أمريكا الأخيرة عندما خسر في يوليو الماضي أمام الأرجنتين.

ويأتي رحيل دوداميل قبل 3 أشهر من بدء التصفيات المونديالية و5 أشهر من نسخة جديدة لكوبا أمريكا مقررة في الارجنتين وكولومبيا بين 12 يونيو و12 يوليو.

المصدر: "أ ف ب"