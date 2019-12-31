الأمير علي يكشف عن احتجاز لاعب "النشامى" في إيران

قالت قناة المملكة، إنه تم حل العائق الإداري المتعلق بمغادرة اللاعب الأردني أنس بني ياسين من إيران بعدما ألقي القبض عليه، أثناء خروجه من مطار طهران.

ونشر الأمير الأردني، علي بن الحسين تغريدة عبر حسابه على تويتر، مرفقة بصورته مع اللاعب، قال فيها: "أنس مثل الابن لي، هو أروع لاعب ورجل حقيقي. ذهب للاحتراف إلى إيران للعب لناد هناك، الآن لن يطلقوه مرة أخرى إلى وطنه، النادي لم يدفع له مستحقاته التي يستحقها.. عار عليكم".

Anass is like a son to me. Hes the classiest coolest player and a real gentleman. He went professional to Iran to play for a club there. Now they won’t release him back to his home country. Iran, the club never paid him his dues which he deserves. Shame on you! pic.twitter.com/X7Iy9MkpL5 — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) December 31, 2019

وكان قد أكد مصدر في وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين الثلاثاء أن مركز العمليات في الوزارة تابع قضية لاعب المنتخب بني ياسين المحتجز في إيران، لإنهاء الأزمة وعودة اللاعب إلى بلاده.

وكان لاعب منتخب "النشامى" قد وصل، منتصف شهر سبتمبر الماضي، إلى إيران، للانضمام لنادي فولاذ خوزستان، كأول لاعب أردني يحترف في الدوري الإيراني.

وبدأ بني ياسين البالغ 30 عاما، مسيرته الكروية مع عدة أندية محلية منها العربي، وحسين إربد والرمثا وشباب الأردن والفيصلي.

وخاض بني ياسين عدة تجارب احترافية مع نجران والرائد السعوديين والقادسية الكويتي، والظفرة الإماراتي.

المصدر: وكالات