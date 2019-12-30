قيمة صفقة انتقال هالاند إلى دورتموند

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني الأحد تعاقده مع المهاجم الواعد، إيرلينغ هالاند، قادما من رد بول سالزبورغ النمساوي بعقد يمتد لأربعة أعوام ونصف العام.

ولم يكشف النادي الألماني عن القيمة المالية لصفقة المهاجم البالغ 19 عاما، إلا أن وسائل الإعلام كشفت النقاب عن تفاصيل الصفقة المالية.

ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن صفقة هالاند كلفت النادي مبلغ 45 مليون يورو، منها 15 مليون يورو لوكيل أعمال اللاعب الإيطالي، مينو رايولا.

فيما سيحصل اللاعب الشاب على راتب سنوي يبلغ ستة ملايين يورو، وسيصل إلى ثمانية ملايين بعد العام الثالث من الصفقة، دون الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقده.

Manchester United opt out of potential Erling Haaland deal due to 'agent demands': Report https://t.co/J15ow9CJDM — Republic (@republic) December 30, 2019

أما صحيفة "بيلد" الألمانية الشهيرة فذكرت بأن قيمة الصفقة بلغت 20 مليون يورو، مشيرة أن عقد المهاجم، الذي يحتل المركز الثاني في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال اوروبا هذا الموسم برصيد ثمانية أهداف، كان يتضمن بندا جزائيا مع سالزبورغ، ما يفسر قيمة الانتقال المتدنية.

وبات هالاند ثالث أصغر لاعب يسجل ثلاثية في دوري أبطال أوروبا في مرمى غنك البلجيكي في سبتمبر الماضي.

كما أن هالاند هو أول لاعب تحت العشرين عاما يسجل في أول خمس مباريات له في دوري الأبطال.

وحاولت أندية أوروبية كبيرة إغراء هالاند بالانضمام إليها، بينها مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي فإن هالاند سينضم إلى الفريق يوم 3 يناير بمعسكره التدريبي في ماربيا الإسبانية.

المصدر: وكالات