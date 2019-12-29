رونالدو يفوز بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم (فيديو)

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في عام 2019، اليوم الأحد، خلال النسخة الـ 11 من حفل توزيع جوائز دبي غلوب سوكر العالمية، التي أقيمت في مدينة دبي الإماراتية.

وتفوق رونالدو على منافسه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، ورباعي ليفربول: المدافع الهولندي فيرجل فان دايك والمهاجم السنغالي ساديو ماني والجناح المصري محمد صلاح والحارس البرازيلي أليسون بايكر، إضافة إلى البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.

وهذه هي المرة السادسة التي يفوز فيها كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من "غلوب سوكر".

ولم يحضر محمد صلاح وفان دايك وساديو ماني لهذا الحفل بسبب ارتباطهم بمباراة ناديهم ليفربول الإنجليزي، فيما يقضي ميسي إجازة أعياد الميلاد في بلاده ولذلك لم يحضر للحفل أيضا.

وقاد رونالدو منتخب بلاده إلى الفوز بلقب النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، كما توج مع يوفنتوس بلقب بطل الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في إيطاليا.

يذكر أن الدون "صاروخ ماديرا"، الفائز 5 مرات بالكرة الذهبية، حل في المركز الثالث في المنافسة على جائزتي الفيفا، والكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم، لعام 2019.

المصدر: وكالات