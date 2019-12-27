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رونالدو يلقي كلمة خاصة في مؤتمر دبي

الرياضة

رونالدو يلقي كلمة خاصة في مؤتمر دبي
Globallookpress
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أعلن منظمو النسخة الـ 14 لمؤتمر دبي الرياضي العالمي، الذي يعقد غدا السبت، تحت عنوان "مسرعات مستقبل كرة القدم في العالم"، عن إلقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، كلمة خاصة في المؤتمر.

وسيتم خلال المؤتمر استعراض التجارب العالمية في مجالات الإدارة الرياضية والتدريب والتسويق وتنظيم الفعاليات والبطولات، بحضور أبرز المسؤولين من الاتحاد الدولي "الفيفا" ورؤساء الأندية، والحكام، وصناع القرار، ونجوم لعبة كرة القدم.

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ووصل رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، إلى مدينة دبي الإماراتية، لحضور حفل جوائز "غلوب سوكر 2019"، والذي يقام على هامش المؤتمر، حيث تم ترشيح كريستيانو لجائزة أفضل لاعب في العالم، وينافسه كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وثنائي ليفربول المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والنجم المصري محمد صلاح.

المصدر: وكالات

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