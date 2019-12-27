 
مباشر

ماريو: رونالدو بإمكانه اللعب في روسيا

الرياضة

ماريو: رونالدو بإمكانه اللعب في روسيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mz6k

أكد الدولي البرتغالي، جواو ماريو، لاعب فريق لوكوموتيف موسكو، أن مواطنه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بإمكانه اللعب في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وقال ماريو في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "رونالدو يستطيع اللعب في روسيا، إذا نظرت إلى مسيرته المهنية، فإنه يبحث دائما عن تحديات جديدة".

وأضاف زميل رونالدو في منتخب البرتغال: "مع مانشستر يونايتد فاز بكل شيء، وفعل الأمر نفسه مع ريال مدريد، والآن هو في يوفنتوس، لا أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل".

ماريو: رونالدو بإمكانه اللعب في روسيا
Sputnik
إقرأ المزيد
رونالدو يخرج عن صمته ويكشف عن
رونالدو يخرج عن صمته ويكشف عن "اختلافات كبيرة" بين يوفنتوس والريال

وتابع جواو ماريو: "رونالدو يمكن أن ينتقل لفريق روسي يريد الفوز بلقب دوري الأبطال، إذا أراده لوكوموتيف سيكون عليه استثمار الكثير من المال، لأنه سيضم أفضل لاعب في العالم".

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سعودي في اتصال مع نتنياهو: أحبك كثيرا وأريد أن أغني لك لو سمحت!