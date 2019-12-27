ماريو: رونالدو بإمكانه اللعب في روسيا

أكد الدولي البرتغالي، جواو ماريو، لاعب فريق لوكوموتيف موسكو، أن مواطنه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بإمكانه اللعب في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وقال ماريو في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "رونالدو يستطيع اللعب في روسيا، إذا نظرت إلى مسيرته المهنية، فإنه يبحث دائما عن تحديات جديدة".

وأضاف زميل رونالدو في منتخب البرتغال: "مع مانشستر يونايتد فاز بكل شيء، وفعل الأمر نفسه مع ريال مدريد، والآن هو في يوفنتوس، لا أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل".

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وتابع جواو ماريو: "رونالدو يمكن أن ينتقل لفريق روسي يريد الفوز بلقب دوري الأبطال، إذا أراده لوكوموتيف سيكون عليه استثمار الكثير من المال، لأنه سيضم أفضل لاعب في العالم".

المصدر: وكالات