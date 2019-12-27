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شاهد.. قبلة "حارة" من فتاة "حكمة" تشعل مواقع التواصل

الرياضة

شاهد.. قبلة
instagram/fernandacolomboreal
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أشعلت الحكمة البرازيلية فرناندا كولومبو المشهورة بحركاتها الطريفة، مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المرة بقبلة "حارة" قبل بداية لقاء ودي بكرة القدم في مدينة أوبيرلانديا البرازيلية.

وتبادلت فرناندا كولومبو قبلة "حارة" مع زوجها حكم الساحة، ساندرو ميرا ريتشي، قبل المباراة، ويظهر ذلك في الدقيقة (5:15) في الفيديو المرفق.

كما شهدت المباراة الخيرية "كرة القدم ضد الجوع" بين أصدقاء "ألكساندر 7 × 7 وفرناندو" لقطات طريفة أخرى، ولعب في كل فريق 7 لاعبين فقط.

ومن الحركات الطريفة للحكمة فرناندا كولومبو، أنها تظاهرت في إحدى المباريات بأنها ستشهر البطاقة الصفراء في وجه أحد اللاعبين، فأخرجت بدلا منها منديلا من جيبها ومسحت العرق عن جبهتها.

وفي مباراة أخرى أخرجت وردة من جيبها وأهدتها للاعبة.

المصدر: وكالات

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