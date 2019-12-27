ليفربول يدعم صفوفه بعودة لاعب معار

أعلن فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، توصله إلى اتفاق مع نادي شتوتغارت لإعادة لاعب "الريدز" المعار ناثانيال فيليبس، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، فإن فيليبس سيعود إلى كتيبة الألماني يورغن كلوب المدير الفني "للريدز"، بداية من يوم 5 يناير، ليكون متاحا في مباراة إيفرتون المنتظرة ضمن مسابقة كأس إنجلترا.

وشارك ناثانيال فيليبس (22 عاما) في 11 مباراة بجميع المنافسات مع النادي الألماني خلال الصيف الماضي.

يذكر أن ليفربول تعاقد حتى الآن، مع الياباني تاكومي مينامينو القادم من فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي.

المصدر: وكالات