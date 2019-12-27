برشلونة يحسم مصير المدرب فالفيردي

عقدت الإدارة العليا في نادي برشلونة اجتماعا، اليوم الخميس، بقيادة رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو، لترتيب أوراق النادي الكتالوني، خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن بارتوميو اجتمع مع الإدارة الرياضية بالنادي بقيادة، إريك أبيدال، وقدم الأخير إرشادات خاصة بالصفقات التي تمت الموافقة عليها، وستبدأ المفاوضات بشأنها خلال الأسابيع المقبلة.

وتناول الاجتماع جملة من المسائل من بينها مصير المدير الفني "للبلوغرانا" إرنستو فالفيردي، حيث يرغب مسؤولو برشلونة في تمديد عقده لموسم آخر.

وتبحث إدارة برشلونة في الوقت نفسه عن بدائل لمقعد المدير الفني، وذلك تحسبا لأي أمر طارئ.

وشهدت الفترة الماضية انتقادات لاذعة من قبل جماهير البرسا ضد فالفيردي، حيث طالبته بضرورة رحيله بسبب النتائج المتفاوتة للفريق الكتالوني في بعض الفترات، إلى جانب عدم تقديم مستوى مميز وضعف شخصيته.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت اقتراب المدير الفني لمنتخب هولندا، كومان، من تولى مهمة تدريب برشلونة خلال الموسم المقبل.

المصدر: وكالات