شاهد.. رونالدو يعلم "الإعصار" كيفية القفز!

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عبر حسابه في "إنستغرام"، لقطات طريفة ومضحكة جمعته بنجم التنس، الصربي نوفاك دجوكوفيتش الملقب بـ "الإعصار".

وظهر رونالدو، وهو يعلم دجوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا، كيف يقفز للأعلى، خاصة وأن الدولي البرتغالي مشهور بارتقاءاته المذهلة في ملاعب كرة القدم.

وعلق رونالدو على الفيديو قائلا: "تعليم دجوكوفيتش كيفية القفز.. كان من دواعي سروري أن أراك وأتدرب معك يا صديقي!".

Cristiano Ronaldo literally suspended in the air to get this goal. Watch the Slo-mo 😱😱🐐 pic.twitter.com/QJYqVvqtcp — Obiora With Another (@OBIORAOFFICIAL) December 18, 2019

ولفت النجم البرتغالي الأنظار مؤخرا، بعد ارتقائه الفريد خلال المباراة التي جمعت بين فريقه يوفنتوس ومضيفه سامبدوريا، في الـ 18 من الشهر الجاري، لحساب الأسبوع الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واستطاع رونالدو، البالغ من العمر 34 عاما، القفز بارتفاع 71 سنتيمترا عن الأرض، مستقبلا الكرة العرضية التي أرسلها زميله البرازيلي أليكس ساندرو، ليصل "الدون" برأسه إلى ارتفاع بلغ 2.56 مترا، قبل أن يسدد كرة رأسية في المرمى، ليمنح فريقه الفوز بنتيجة 2-1.

المصدر: "إنستغرام"