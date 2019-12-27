شاهد.. مدرب ليفربول ينفجر غضبا بسبب صلاح

أبدى مدرب ليفربول، يورغن كلوب، امتعاضه الشديد من إضاعة لاعبه المصري محمد صلاح، لفرصة سهلة، خلال مباراة "الريدز" أمام ليستر سيتي، أمس الخميس، في الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وخلال إحدى الهجمات المرتدة لليفربول، وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، توصل صلاح بتمريرة بينية في العمق، ليجد نفسه وجها لوجه أمام حارس مرمى ليستر سيتي، ليراوغه، لكن الكرة ابتعدت عن الفرعون المصري، وبفضل سرعته تمكن من اللحاق بها قبل أن تخرج من الملعب، ولكنه عوض تمرير الكرة لزميله السنغالي ساديو ماني، الذي كان في موقف جيد للتسجيل، فضل صلاح الخيار الفردي، وسدد الكرة من زاوية صعبة لتصطدم بالشباك الخلفية لمرمى نادي ليستر.

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Jurgen Klopp’s furious reaction to Mohamed Salah’s miss in Liverpool’s clash with Leicester City https://t.co/agFpb5zPo9pic.twitter.com/NFareqLKxi — SimpleNews.co.uk (@Simplenewsuk) December 26, 2019

وأثارت هذه اللقطة غضب كلوب، حيث ظهر منفعلا ويصرخ "مو"، في إشارة إلى محمد صلاح.

ولم تنته الأمور عند هذا الحد، فبعدما قرر كلوب استبدال صلاح في الدقيقة 70، ربما عقابا له على تضييع تلك الفرصة، ظهر الفرعون المصري متذمرا من قرار مدربه، حيث خرج غاضبا من أرضية الملعب.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول برباعية نظيفة، ليعزز موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه ليستر سيتي.

المصدر: وكالات