كلوب يصف جدول مباريات الدوري الإنجليزي بـ "الجريمة"

انتقد المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، جدول مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم المضغوط خلال فترة أعياد رأس السنة.

ووصف كلوب جدول مباريات الدوري الإنجليزي خلال فترة أعياد الميلاد بـ "الجريمة"، حيث قال: "جميع مدربي الدوري الإنجليزي يتعاملون بهدوء مع مباريات البوكسينغ داي، لكن اللعب يوم 26 و28 ديسمبر يعد جريمة حقيقية. هذا غير مقبول. ولا أرى أي سبب يدعو الأندية للعب مرتين خلال 48 ساعة".

"It's absolutely not ok."



Jurgen Klopp says playing games on the 26th and 28th is a crime.https://t.co/siuEbUP882pic.twitter.com/IvGt5Bsu9z — BBC Sport (@BBCSport) December 26, 2019

وتابع المدرب الألماني: "نتحدث باستمرار عن هذا، لكن لا أحد يستمع إلينا أو لا يرغب في الاستماع إلينا. حتى العلم يؤكد أن 48 ساعة ليست كافية لاستعادة اللاعبين كامل لياقتهم وعافيتهم، ولكن يتم تجاهل هذا. كل هذا ليس جيدا".

وعادة ما تعاني الأندية الإنجليزية نهاية كل عام من الضغوطات، بسبب ازدحام جدول المباريات خلال الفترة التي تسمى في إنجلترا بـ "البوكسينغ داي"، حيث تقام عدة مباريات خلال فترة زمنية وجيزة.

ومن المقرر تنظيم جل مباريات المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، على أن تقام بعد غد السبت مباريات المرحلة الـ 20.

المصدر: matchtv.ru