الـ"MSN" يجتمع مجددا في مناسبة خاصة

يجتمع الثلاثي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، غدا الجمعة، لأول مرة منذ فترة طويلة.

وذكرت إذاعة "RMC Sport" الفرنسية، اليوم الخميس، أن ميسي، ونيمار، سيحضران حفل "تجديد العهود" لسواريز وزوجته صوفيا بالبي، احتفاء بمرور 10 أعوام على زفافهما.

🌟 Le trio Messi-Suarez-Neymar à nouveau réuni... à la fête des 10 ans de mariage de l'Uruguayen https://t.co/QYxnXWuQSE — RMC Sport (@RMCsport) December 26, 2019

وسيقام الحفل غدا الجمعة، في أحد الفنادق الفاخرة في أوروغواي، بحضور الأصدقاء وبعض نجوم كرة القدم.

وستكون هذه المناسبة الأولى التي يجتمع فيها الـ"MSN" (ميسي، سواريز، ونيمار)، منذ فترة طويلة، بعدما كان اللاعبون الثلاثة يشكلون "ثلاثي الرعب" في خط هجوم نادي برشلونة بين العامين 2014 و2017، قبل أن ينتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وتعد صوفيا بالبي، امرأة غير اعتيادية، تملك تقديرا كبيرا بين كل المقربين من سواريز، وساهمت بشكل كبير في ما وصل إليه زوجها الآن.

المصدر: وكالات