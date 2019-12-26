جيوب لاعبي أرسنال في خطر!

أفادت تقارير إعلامية، بأن المدير الفني الجديد لنادي أرسنال الإنجليزي، الإسباني، مايكل أرتيتا، يدرس إمكانية تخفيض أجور لاعبي فريقه ليكون مجموعها أقل من 100 مليون جنيه استرليني.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميرور"، فإن أرسنال، ينفق نحو 100 مليون جنيه إسترليني سنويا على أجور اللاعبين، لكن هذا الأمر قد يتغير الآن بعد أن أصبح المدرب الجديد أرتيتا، ونافذة الانتقالات الشتوية على الأبواب.

ويتطلع أرتيتا، الذي تسلم مهامه في أرسنال مطلع الأسبوع الحالي، إلى التعاقد مع مواهب شابة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بأسعار منخفضة، مع إمكانية الاستغناء عن بعض النجوم، على غرار الألماني مسعود أوزيل (350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا)، الذي لم يظهر بمستواه المعهود ولم يقدم الإضافة لفريقه، والفرنسي ألكسندر لاكازيت (180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا)، الذي تراجعت نسبة أهدافه بشكل كبير هذا الموسم، والغابوني بيير أوباميونغ (200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا)، الذي ربما لن يجد أرسنال أي صعوبة في بيعه، حيث يسعى الدولي الغابوني للخروج إلى نادي يحقق طموحاته في الفوز بالبطولات قبل الاعتزال، لاسيما مع رغبة نادي ريال مدريد في الحصول على خدماته.

في المقابل، قد يفضل أرتيتا، الاحتفاظ ببعض اللاعبين وتطوير مستواهم، مثل الفرنسي ماتيو غندوزي (40 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا)، والأوروغوياني لوكاس توريرا (75 ألف جنيه إسترليني)، والإنجليزي أينسلي مايتلاند نايلز (35 ألف جنيه إسترليني)، الذين يعملون بجد داخل الفريق، على الرغم من أن رواتبهم متواضعة.

المصدر: وكالات