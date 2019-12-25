عارضة أزياء روسية شهيرة: تجاهلت اهتمام رونالدو (فيديو)

كشفت عارضة الأزياء الروسية الشهيرة فيكي أودينتسوفا، التي تحظى بمتابعة أكثر من 5 ملايين شخص عبر موقع "إنستغرام"، أنها تجاهلت اهتمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وقالت فيكي أودينتسوفا في مقابلة مع مدونة موقع يوتيوب "مكارينا": "من المشاهير الرئيسيين في دفتر هاتفي هو هاميلتون. آخر مرة كتب فيها لي كانت في 15 نوفمبر الماضي، إذ هنأني بعيد ميلادي. نحن أصدقاء فقط، نتحادث ونتواصل في بعض الأحيان. هو في منطقة الأصدقاء، نعم، أحضر دوريا سباقاته، آخر مرة كنت في سوتشي. نحن أصدقاء منذ ثلاث سنوات. عندما تعرفنا، بالكاد كنت أتحدث الإنجليزية، كنت أفهم فقط".

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وأضافت: "رونالدو كان يرسل علامات الإعجاب كما كتب لي منذ عدة سنوات - "مرحبا، كيف حالك؟". لقد حذفت الرسالة ولم أرد. يبدو لي أنه يرسل للجميع نفس الرسائل، ومن يستجيب لذلك، حسنا دعنا نتواصل. ولكنني غير مهتمة. هو يلقي بالطعم لمئات الفتيات – وهناك من يستجيب بالطبع، الكل يصدقون خداعه، أما أنا فلم أصدق. وأعرف أيضا الفتيات اللواتي كتب لهن، لقد مضى وقت طويل على ذلك، ربما كان يروج لنفسه، لذلك كان يكتب للجميع؟".

وتابعت: "أنا على اتصال مع نيمار، هو أفضل صديق لهاميلتون. أنا أرى أنه شخص متزن، فنحن نتبادل الرسائل النصية عبر موقع "إنستغرام".

يذكر أن رونالدو كان يرتبط بعلاقة حميمية مع عارضة الأزياء الروسية الشهيرة إيرينا شايك بين عامي (2010-2015).

المصدر: وكالات