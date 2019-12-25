راموس يكشف عن أمنيته في عام 2020

تحدث مدافع وقائد منتخب إسبانيا وفريق ريال مدريد لكرة القدم سيرخيو راموس، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي على هامش الاحتفال بالعام الجديد، عن أمنياته في العام 2020.

وقال راموس: "نحن نريد تحقيق نجاح كبير في عام 2020، وأن تبتعد الإصابات عن اللاعبين، ونود المشاركة بشكل جيد في البطولات الثلاث، والوصول إلى المرحلة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، ونقوم بعمل جيد في الليغا الإسبانية".

واختتم الماتادور حديثه قائلا: "على الصعيد الشخصي، آمل أن لا أتعرض للإصابات، وأن أتمكن من الاستمتاع بأكبر عدد ممكن من المباريات مع الفريق، لأن ذلك يجعلني سعيدا".

وسيغيب سرخيو راموس عن أول مباراة للفريق الملكي في عام 2020، أمام خيتافي، التي ستقام يوم 4 يناير المقبل، على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المحلي، بسبب الإيقاف.

فقد نال راموس البطاقة الصفراء الخامسة بالنسبة له في الليغا، خلال مباراة فريقه ضد ضيفه أتلتيك بيلباو (0-0)، وبالتالي سيغيب عن مواجهة خيتافي، على أن يلعب بعدها يوم 8 لقاء كأس السوبر الإسباني أمام فالنسيا، في السعودية.

المصدر: وكالات