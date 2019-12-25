رسميا.. موقعة الأهلي والزمالك خارج مصر

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم الأربعاء، أن مباراة كأس السوبر المصري لكرة القدم بين الغريمين الأهلي والزمالك، ستقام في العاصمة الإماراتية، في فبراير المقبل.

وكتب المجلس عبر حسابه في موقع "تويتر": "السوبر المصري في أبوظبي فبراير المقبل" دون أن يعطي المزيد من التفاصيل، لكن صحيفة الاتحاد الإماراتية، أوضحت عبر موقعها على الإنترنت، أن استضافة هذه المباراة يأتي في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، مضيفة: "وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل".

وأشارت الصحيفة إلى أنه سبق وأن "تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين الكبيرين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي".

المصدر: مجلس أبوظبي الرياضي