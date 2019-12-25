مرتضى منصور يشن هجوم شرسا على "الكفرة": أبشركم بسرطان

شن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، هجوما شرسا على من أسماهم بـ"الكفرة"، وذلك عقب تعادل فريقه أمس أمام مضيفه الإنتاج الحربي، لحساب الأسبوع العاشر من الدوري المصري لكرة القدم.

وقال منصور في تصريحات عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي: "سيد عبد الحفيظ (مدير الكرة بنادي الأهلي) بيضحك لما الزمالك يضيع هجمات".

وأضاف: "اللاعبون قدموا اللي عليهم.. مش هحاسبهم عشان الشبكة مقفولة بالسحر".

وتابع: "بقول لأي واحد بيعمل سحر ببشرك بسرطان في الرئة عشان أنت كدا كافر وبتحاول تغير إرادة ربنا".

وواصل الزمالك مسلسل سقوطه في الدوري المصري، بعد أن خسر نقطتين إضافيتين، في سباقه على لقب المسابقة، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 15 نقطة، ويتخلف بفارق تسع نقاط عن المتصدر، غريمه الأهلي الذي لعب مباراة أقل.

المصدر: وكالات