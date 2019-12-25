نفي عودة "بن لادن" إلى نادي الاتحاد

أكد عبد الله شرف الدين، المشرف العام على الفريق الأول بنادي الاتحاد السعودي سابقا، عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن عودة صالح بن لادن إلى النادي.

وقال المشرف في حوار مع صحيفة "سبق" ردا على سؤال بشأن صحة نبأ عودة صالح بن لادن لدعم نادي الاتحاد: "ما يتم تداوله هذه الأيام حسب علمي غير صحيح ولا أعلم ما هو سر إشاعة مثل هذه الأخبار".

#اقاله_اداره_انمار_كامله يتردد الان قدمت شركة بن لادن مذكره لهيئة الرياضه لرئاسة

نادي الاتحاد بقيادة رئيسهاصالح بن لادن في حال الموافقة على الشروط المقدمة من قبلهم سوف يتم ترشحهم لرئاسة النادي علما ان صالح بن لادن كان داعم لادارة مسعود pic.twitter.com/0HEPOopzX1 — الاتحاد أولا (@alat77adawl) December 20, 2019

يذكر أن صالح بن لادن هو رجل أعمال سعودي يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة مواد الإعمار القابضة، وتردد مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، أن صالح بن لادن سيتولى إدارة نادي الاتحاد.

المصدر: سبق + تويتر