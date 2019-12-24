"نمبر ون" الوحدات على "ستوري" محمد رمضان (فيديو)

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رددت جماهير نادي الوحدات الأردني لكرة السلة، الأغنية الشهيرة "نمبر ون" للفنان المصري محمد رمضان ورقصت على أنغامها، أثناء فترة استراحة خلال مباراة "الأخضر" أمام الأرثوذوكسي.

وقام الفنان المصري بنشر مقطع الفيديو لجمهور "المارد الأخضر" عبر "ستوري" حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستغرام.

instagram / mohamedramadanws

ويحظى محمد رمضان (31 عاما) بشعبية كبيرة، إذ يصل عدد المتابعين لحسابه قرابة العشرة ملايين.

المصدر: وكالات