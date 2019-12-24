رسميا.. الدحيل القطري يتعاقد مع نجم يوفنتوس

أعلن نادي الدحيل القطري لكرة القدم رسميا اليوم الثلاثاء، التعاقد مع الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي لفريق الدحيل على "تويتر"، صورة للنجم الكرواتي خلال التوقيع، دون الإعلان عن قيمة الصفقة أو مدة العقد.

وتعرض المهاجم الكرواتي للتهميش من قبل مدرب يوفنتوس الجديد، ماوريسيو ساري، ولم يخض اللاعب أي مباراة مع "اليوفي" هذا الموسم، وتم استبعاده من قائمة "اليوفي" في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانتقل ماريو ماندجوكيتش البالغ من العمر 33 عاما، إلى يوفنتوس في العام 2015 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، وشارك مع فريق "السيدة العجوز" في 162 مباراة، سجل خلالها 44 هدفا، وصنع 18 هدفا.

المصدر: وكالات