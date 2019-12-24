تيباس رئيسا لرابطة "الليغا" لولاية ثالثة

فاز خافيير تيباس، بولاية ثالثة لرئاسة رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، ليواصل مهامه في المنصب الذي يتولاه منذ العام 2013.

وأعلنت اللجنة الانتخابية للرابطة ليلة أمس الاثنين، فوز تيباس "بشكل رسمي (بمنصب) رئيس رابطة الدوري الإسباني لولاية من أربعة أعوام".

Nota informativa:



Javier Tebas es proclamado oficialmente Presidente de LaLiga para los próximos cuatro años.



📝 https://t.co/hK2zJ869hwpic.twitter.com/LA6tbwr1sZ — LaLiga (@LaLiga) December 23, 2019

وكان تيباس (57 عاما)، المرشح الوحيد للانتخابات التي كانت مقررة في أكتوبر 2020، لكن تم تقديم موعدها إلى يوم أمس.

وأوضح تيباس في وقت سابق من هذا الشهر، أن تقديم موعد الانتخابات يهدف إلى منح رابطة الدوري "أكبر مستوى ممكن من الاستقرار"، نظرا لأن الدوري يستعد ما بين مارس ويونيو 2020 لطرح بيع حقوق النقل التلفزيوني للفترة الممتدة بين العامين 2022 و2025.

ورأى تيباس أنه لن يكون من الملائم "الشروع في مفاوضات مع أطراف آخرين والولاية (لرئيس الرابطة) تنتهي بعد أشهر قليلة من ذلك".

وتابع "على من يقوم بذلك أن يحظى بدعم الأندية لأربعة أعوام مقبلة على الأقل".

المصدر: وكالات