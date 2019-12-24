الاتحاد المصري يوقف مرتضى منصور

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم، عدة قرارات متعلقة بالمباريات التي أقيمت في إطار منافسات الدوري المحلي.

واجتمعت لجنة الانضباط والأخلاق أمس الاثنين، واتخذت 7 قرارات، من أبرزها، منع مرتضى منصور رئيس الزمالك، من المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة 3 مباريات، وفرج عامر رئيس سموحة مباراة واحدة، وتوبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي.

وجاء نص القرارات كالتالي:

- منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

- توبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.

- منع فرج عامر رئيس نادي سموحة من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسيىء لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان.

- إيقاف رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما ورد منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة.

- إيقاف مصطفى محمد يوسف نايل المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول 10 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم.

- إيقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان مباراتين لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام.

- إيقاف علاء الدين مصطفى سالم مدلك فريق المصري 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز.

المصدر: الاتحاد المصري