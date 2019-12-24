أبرز إنجازات العرب في مجال كرة القدم عام 2019

شهد العام 2019 بروز مجموعة من اللاعبين العرب، وتألق عدة منتخبات وأندية عربية في مختلف المسابقات القارية لكرة القدم.

ونستعرض في هذا الرصد المختصر، أبرز إنجازات اللاعبين العرب والمنتخبات العربية في 2019.

- منتخب الجزائر يفوز بلقب كأس أمم إفريقيا

- منتخب قطر يتوج بطلا لكأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه

- منتخب مصر الأولمبي ينال كأس إفريقيا تحت 23 عاما ويتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

- الترجي التونسي يحصد لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي

- الهلال السعودي ينال لقب دوري أبطال آسيا

- الزمالك المصري يفوز بكأس الاتحادي الإفريقي

- العهد اللبناني يتوج بكأس الاتحاد الآسيوي

- اختيار القطري أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا.

- دخول المصري محمد صلاح قائمة أفضل خمسة لاعبين في العالم

- اختيار الجزائري رياض محرز ضمن أفضل عشرة لاعبين في العالم.

المصدر: RT