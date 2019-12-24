فيورنتينا يعين ياكيني خلفا لمونتيلا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، أمس الاثنين، تعيين جوسيبي ياكيني، مدربا له خلفا لفينتشينزو مونتيلا، الذي أقيل من منصبه نهاية الأسبوع الماضي في ظل تراجع أداء الفريق.

وقال مالك فيورنتينا، روكو كوميسو: "الترتيب الحالي للفريق أرغمنا على تغيير المدرب"، موضحا أن اختيار ياكيني يعود "لارتباطه بفلورنسا وفيورنتينا.. علينا أن نبقى موحدين ونعود إلى المسار الصحيح في أسرع وقت ممكن".

ACF Fiorentina comunica che Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola ✍️



➡️ https://t.co/caS3ZKiNMA#ForzaViola#Fiorentinapic.twitter.com/taNXbltxV5 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 23, 2019

وسيخلف المدرب البالغ من العمر 55 عاما، مونتيلا الذي أقيل السبت الماضي، غداة الخسارة أمام روما 1-4، في افتتاح مباريات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتراجع الفريق إلى المركز الـ15 في الترتيب، بفارق ثلاث نقاط فقط عن أول المراكز المؤدية إلى الهبوط للدرجة الثانية.

ودافع ياكيني عن ألوان فيورنتينا خلال مسيرته كلاعب، وخاض في صفوفه 127 مباراة بين العامين 1989 و1994.

وخلال مسيرته التدريبية التي بدأت عام 2002، تولى ياكيني الإشراف على أندية إيطالية عدة أبرزها سمبدوريا، وباليرمو، وساسوولو، وأودينيزي.

ولم يشغل ياكيني أي منصب منذ إقالته من مهام الإدارة الفنية لإمبولي في مارس الماضي.

ومن المقرر أن يقدم فيورنتينا مدربه الجديد في الـ28 من ديسمبر المقبل، قبل أن يعاود الفريق التمارين استعدادا لاستئناف الدوري بعد العطلة الشتوية، وذلك في المرحلة لثامنة عشرة التي تنطلق في الخامس من يناير المقبل.

المصدر: وكالات