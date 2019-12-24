 
مباشر

فيورنتينا يعين ياكيني خلفا لمونتيلا

الرياضة

فيورنتينا يعين ياكيني خلفا لمونتيلا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mybz

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، أمس الاثنين، تعيين جوسيبي ياكيني، مدربا له خلفا لفينتشينزو مونتيلا، الذي أقيل من منصبه نهاية الأسبوع الماضي في ظل تراجع أداء الفريق.

وقال مالك فيورنتينا، روكو كوميسو: "الترتيب الحالي للفريق أرغمنا على تغيير المدرب"، موضحا أن اختيار ياكيني يعود "لارتباطه بفلورنسا وفيورنتينا.. علينا أن نبقى موحدين ونعود إلى المسار الصحيح في أسرع وقت ممكن".

وسيخلف المدرب البالغ من العمر 55 عاما، مونتيلا الذي أقيل السبت الماضي، غداة الخسارة أمام روما 1-4، في افتتاح مباريات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتراجع الفريق إلى المركز الـ15 في الترتيب، بفارق ثلاث نقاط فقط عن أول المراكز المؤدية إلى الهبوط للدرجة الثانية.

ودافع ياكيني عن ألوان فيورنتينا خلال مسيرته كلاعب، وخاض في صفوفه 127 مباراة بين العامين 1989 و1994.

وخلال مسيرته التدريبية التي بدأت عام 2002، تولى ياكيني الإشراف على أندية إيطالية عدة أبرزها سمبدوريا، وباليرمو، وساسوولو، وأودينيزي.

ولم يشغل ياكيني أي منصب منذ إقالته من مهام الإدارة الفنية لإمبولي في مارس الماضي.

ومن المقرر أن يقدم فيورنتينا مدربه الجديد في الـ28 من ديسمبر المقبل، قبل أن يعاود الفريق التمارين استعدادا لاستئناف الدوري بعد العطلة الشتوية، وذلك في المرحلة لثامنة عشرة التي تنطلق في الخامس من يناير المقبل.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

النيوزيلنديون يبيعون أسلحة للحكومة بـ 66 مليون دولار!