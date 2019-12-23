أول تعليق للمغربي هاري بعد خسارته أمام ريكو

قال البطل المغربي في الكيك بوكسينغ بدر هاري، إنه شعر بالكثير من الحب، وحاول بكل ما أوتي من قوة أن يهدي جمهوره الفوز، لكنه لم يستطع، وذلك بعد خسارته أمام الهولندي ريكو السبت الماضي.

وأضاف النجم المغربي في تدوينة نشرها عبر حسابه في "إنستغرام": "أريد أن أشكر كل جيشي (جمهوري) على هذه الليلة القتالية المذهلة. لقد كنتم رائعين ولا يمكنني وصف ما شعرت به لحظة دخولي الحلبة وسط هذه الأجواء المجنونة. لقد كانت أمسية فريدة من نوعها وأنا فخور جدا بدعمكم".

وتابع: "لا يمكنكم تخيل إلى أي درجة، كان من الصعب علي تقبل النتيجة (الخسارة). لقد أظهرت للعالم، أنني ما زلت المقاتل المسيطر على فئة الوزن الثقيل.. مقتنع كل الاقتناع بقدرتي على الفوز بالحزام، وأود أيضا أن أشكر ريكو على حسه الرياضي والمثالي، بعد إصابتي".

واختتم هاري تدوينته بالقول: "سأعود للحلبة، كونوا على استعداد".

وكان البطل المغربي قد اضطر للانسحاب من نزاله أمام ريكو في الجولة الثالثة، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل، وكان حينها هاري مسيطرا ومتقدما على منافسه بالنقاط.

Heres the spin kick that hurt Badr hari's leg after he dropped Rico twice. I think He hit too high up on his leg instead of hitting with the heel. #glorykickboxing#Glorypic.twitter.com/SQyU6UIxj3 — Chris Deep (@Xdeep13) December 21, 2019

واحتفظ ريكو بذلك، بحزام بطل العالم للكيك بوكسينغ في الوزن الثقيل حسب منظمة "غلوري".

المصدر: وكالات